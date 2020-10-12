Генпрокурор Азербайджана: ВС Армении атаковали мирное население Гянджи

https://static.news.ru/photo/7cd6486c-0c9f-11eb-bb6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Игорем Красновым. Он проинформировал последнего об атаке Вооружённых сил Армении на город Гянджа. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

Краснов выразил обеспокоенность ситуацией. Российский генпрокурор отметил важность урегулирования конфликта в рамках международного права. Он пожелал мира и благополучия азербайджанскому народу.

Ранее представители Генпрокуратуры Азербайджана заявили, что число погибших в результате обстрела города Гянджа увеличилось до 10 человек. По данным Баку, одна из ракет попала в жилой дом. Президент страны Ильхам Алиев назвал произошедший обстрел военным преступлением.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики опровергает сведения о нападении.

NEWS.ru писал, что указание о ракетном обстреле Гянджи дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил глава Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.