МО Азербайджана показало кадры из освобождённого Гадрута

https://static.news.ru/photo/29dedb9e-0d65-11eb-81b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Минобороны Азербайджана распространило кадры из освобождённого от оккупации города Гадрут. Ранее он контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Армянская сторона опровергает сообщения о потере этой территории.

9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации заявил, что армия страны взяла под контроль несколько населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Гадрут. Он назвал это «исторической победой».

Открытые боестолкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября. Глава Азербайджана в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Накануне Минобороны Азербайджана обнародовало первые кадры из освобождённого села Сулейманлы Джебраильского района, писал NEWS.ru.