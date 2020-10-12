МО Азербайджана показало первые кадры из освобождённого села Сулейманлы

https://static.news.ru/photo/0380cca6-0c97-11eb-af85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Минобороны Азербайджана обнародовало первые кадры из освобождённого села Сулейманлы Джебраильского района. Ранее оно было занято армянскими военными.

9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации заявил, что армия страны взяла под контроль несколько населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Сулейманлы. Он назвал это «исторической победой». Территория Джебраильского района с лета 1993 года контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.