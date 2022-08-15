Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global Look Press

В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» Еревана погибли шесть человек, сообщили в МЧС страны. Всего в результате инцидента пострадал 61 человек. По словам главы МЧС Армении Армена Памбухчяна, по состоянию на утро 15 августа обнаружено15 из разыскиваемых человек, все еще нет данных о 18 гражданах.

Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло шести, — говорится в сообщении МЧС страны.

В МЧС добавили, что пожарным удалось локализовать огонь в торговом центре в Ереване, однако остаются небольшие очаги возгорания. Спасательные работы продолжаются. Предполагается, что причиной пожара могло стать возгорание на складе пиротехники.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека» и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.

3 августа в Москве произошел пожар на складе Ozon, который удалось потушить только спустя пять дней. Огнем была охвачена площадь в 55 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля и стены здания. В борьбе с пламенем задействовали 45 единиц техники и 133 человека, а также вертолёты Ми-8, Ка-32 и пожарный поезд. Пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, судьба двоих неизвестна.