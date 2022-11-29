Брат премьера Армении попал под машину Armlur.am: брат премьера Армении Армен Пашинян попал под машину, он госпитализирован с переломами

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Armlur.am сообщает, что неизвестный сбил на автомобиле брата армянского премьер-министра Армена Пашиняна в административном районе Малатия-Себастия. По данным издания, он госпитализирован с переломами.

Автомобилист не скрылся с места происшествия. Официальной информации по данному факту пока не поступало.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП в Херсонской области. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовой машины. По предварительным данным, он совершил опасный маневр, а водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Русская община Крыма намерена обратиться к местным властям с предложением назвать именем Стремоусова одну из улиц в Симферополе. Сенатор Сергей Цеков назвал погибшего очень положительным и выдержанным человеком, чья жизнь является примером.