Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Фото: t.me/s/Stremousov_Kirill

Кирилл Стремоусов

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что в ДТП погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. Позднее в разговоре с «Известиями» о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, — сказал Сальдо.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее 9 ноября Стремоусов заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что 9 ноября с административных зданий Херсона исчезают российские флаги. Сообщение сопровождалось видео, на котором показаны стоящие без атрибутики РФ Морской колледж, Дом профсоюзов и Херсонская государственная морская академия.