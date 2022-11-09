Из Херсонской области эвакуировали около 80 тысяч человек Стремоусов заявил об эвакуации 80 тысяч человек из Херсонской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности, сообщил ТАСС замгубернатора региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне.

Многие уехали. Эвакуировали около 80 тысяч человек. Помогаем выехать из Херсона всем желающим. Я сейчас сам нахожусь в Херсоне, — сказал он.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что 9 ноября с административных зданий Херсона исчезают российские флаги.

Стремоусов ранее отметил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 1 ноября объявил о начале эвакуации жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек. Он отметил, что граждан будут переселять вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.