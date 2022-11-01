Из 15-километровой зоны у Днепра отселят до 70 тысяч жителей

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В Херсонской области началась эвакуация жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек, сообщил в эфире программы «Соловьев Live» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России, — сказал Сальдо.

Ранее власти Херсонской области приняли решение о расширении зоны эвакуации мирных жителей из прибрежных населенных пунктов на 15 километров от Днепра. Причиной названа возможность применения руководством Украины запрещенных методов ведения боевых действий и возможная подготовка Киева к массированному ракетному удару по плотине Каховской ГЭС.

28 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российская армия пресекает все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Херсонскую область. По его словам, ситуация находится под контролем. Стремоусов пообещал не сдавать Херсонскую область ВСУ.