Военкор Коц: с административных зданий Херсона исчезли российские флаги

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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что с административных зданий Херсона исчезают российские флаги. Сообщение сопровождается видео, на котором показаны стоящие без атрибутики РФ Морской колледж, Дом профсоюзов и Херсонская государственная морская академия. Остался флаг на здании горсовета.

Ранее власти Херсона объяснили отсутствие российского флага в центре города тем, что местная администрация переехала в другое место, в Геническ.

3 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 1 ноября объявил о начале эвакуации жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек. Он отметил, что граждан будут переселять вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.