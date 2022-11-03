Власти Херсона объяснили отсутствие российского флага в центре города Власти Херсона сообщили, что местная администрация переехала в другой город

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Власти Херсона объяснили отсутствие российского флага в центре города тем, что местная администрация переехала в другое место, сообщили URA.RU в региональной администрации. Отмечается, что правительство еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ.

Правительство еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. В здании на площади размещалась ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано, — передают местные власти.

Ранее 3 ноября Telegram-канал Readovka сообщил, что со здания администрации Херсонской области сняли российский флаг. Также отмечалось, что в настоящий момент в регионе активно идет эвакуация населения.

Российские флаги подняли над зданием администрации отбитого ВС РФ города Херсона и административным строением через дорогу 9 апреля. Помимо этого, монумент, расположенный на ранее называвшейся площади Небесной Сотни перед строениями, также поменяли: вместо портретов погибших в ходе Евромайдана граждан повесили орнамент.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Он также назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта не видно.