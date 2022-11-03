Стремоусов сообщил, что российские войска могут покинуть Херсон Стремоусов: скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег Днепра в Херсонской области

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области. И те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег, — сказал он.

Для этого есть горячая линия, власти города оказывают жителям помощь в эвакуации, добавил Стремоусов.

Он также назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта не видно.

В конце октября Стремоусов сообщил о попытке прорыва ВСУ на Бериславском направлении. Атака была отбита, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. Он также пообещал не сдавать Херсонскую область ВСУ. Стремоусов добавил, что Россия сегодня — это и есть Херсонская область и своих она не бросает.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 1 ноября объявил о начале эвакуации жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек.