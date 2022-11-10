В честь Стремоусова предложат назвать улицу в Симферополе Цеков: в Крыму предложат назвать в честь Стремоусова улицу в Симферополе

Фото: t.me/Stremousov_Kirill

С предложением назвать одну из новых улиц Симферополя в честь замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова намерена обратиться к властям города русская община Крыма. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Сергей Цеков, добавив, что был лично знаком со Стремоусовым, который оставил о себе хорошую память.

Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова <…> Он ярко о себе заявил, человек был очень положительный, очень выдержанный. Его жизнь является примером, — сказал Цеков.

9 ноября украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что замглавы Херсонской области погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Readovka. Позднее о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев подтвердил, что Стремоусов попал в аварию, при этом отметив, что информация о его гибели не является официальной, а сведения будут предоставлены после заключения врачей. Позже ведомство подтвердило смерть Стремоусова.