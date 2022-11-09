Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи официально подтвердили смерть замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщил Минздрав региона в Telegram. По сведениям ведомства, в аварии вместе с ним пострадали еще два участника ДТП.

К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение, — сказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Агентство РИА Новости сообщило, что виновник автомобильной аварии с участием Стремоусова мог выполнять опасный маневр, находясь за рулем грузовика. Вероятно, в результате произошедшего водитель Стремоусова мог не справиться управлением и перевернуться. Эту же информацию позже подтвердил член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

9 ноября украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что замглавы Херсонской области погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. Позднее в разговоре с «Известиями» о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.