Рогов раскрыл подробности ДТП со Стремоусовым Рогов: виновником аварии со Стремоусовым является водитель грузовика

Фото: РИА Новости

Виновником ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр, заявил член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале. Он отметил, что водитель машины Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было. Уход Кирилла — очень большая потеря для всех нас! Царство Небесное! — написал Рогов.

Агентство РИА Новости до этого сообщило, что виновник автомобильной аварии с участием Стремоусова мог выполнить опасный маневр, находясь за рулем грузовика. По одной из версий, в результате произошедшего водитель Стремоусова мог не справиться управлением и перевернуться.

Как рассказал корреспондент РИА Новости, внедорожник замгубернатора администрации Херсонской области был сильно помят, а бронекапсула и вовсе оторвалась от шасси. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники следственных органов, они устанавливают все детали события.

9 ноября украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что замглавы Херсонской области погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. Позднее в разговоре с «Известиями» о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев подтвердил, что Стремоусов попал в аварию. При этом глава ведомства отметил, что информация о его гибели не является официальной, а сведения будут предоставлены после заключения врачей.