Минздрав Херсонской области сообщил детали ДТП с участием Стремоусова Минздрав Херсонской области: состояние Стремоусова после ДТП выясняется

Фото: t.me/Stremousov_Kirill

В Минздраве Херсонской области подтвердили, что замглавы региона Кирилл Стремоусов попал в ДТП. Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев отметил, что в ведомстве выясняют его состояние. Факт гибели политика пока не установлен, добавил Ильмиев.

На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения, — заявил он.

Ранее сегодня украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. Позднее в разговоре с «Известиями» о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

До этого Стремоусов заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.