Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Замглавы региона погиб в результате ДТП.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области посмертно, — сказано в документе​

​​Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо позже подтвердил информацию о гибели и уточнил, что ДТП произошло на территории региона.

Виновником ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр, заявил ранее член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что водитель машины Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

В СМИ ранее появилась информация, что виновник автомобильной аварии с участием Стремоусова мог выполнить опасный маневр, находясь за рулем грузовика. По одной из версий, в результате произошедшего водитель Стремоусова мог не справиться управлением и перевернуться.