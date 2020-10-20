Белорусский суд признал канал и логотип Nexta экстремистскими материалами

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Суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами крупнейший русскоязычный Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко.

В суде посчитали, что через канал распространяются посты об организации массовых беспорядков. Теперь Министерство информации должно включить Nexta Live в список экстремистских ресурсов и ограничить доступ к нему, передаёт БелТА.

Администрация Nexta Live напомнила, что деятельность других каналов проекта Nexta и Luxta всё ещё законна.

Мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом, — отмечается в сообщении в Telegram.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Nexta активно освещает происходящее.

Накануне пенсионеры Минска вышли на акцию против президента страны Александра Лукашенко. В 100 метрах от этого протеста прошло аналогичное мероприятие сторонников главы государства. Несколько сотен оппозиционеров с бело-красно-белыми флагами собрались у Красного костёла, эта акция получила название «Марш мудрости». Они направились с площади Независимости вдоль проспекта Независимости к Октябрьской площади. На пути протестующие встретили колонну сторонников Лукашенко и проводили её со свистом и лозунгами «Да здравствует Белоруссия». По оценкам журналистов российского государственного агентства, поддержать власть к зданию правительства пришли около двух тысяч пенсионеров. Многие из них — бывшие силовики, некоторые пришли в форменном обмундировании. Во главе колонны заметили экс-главу КГБ республики Степана Сухоренко, писал NEWS.ru.