Ввоз крупного рогатого скота из Тюменской области в Белоруссию запрещён из-за выявления случаев заболевания узелковым дерматитом на этой территории.
Также ограничения введены для Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщается на передаёт
Помимо самих животных, в государство нельзя провозить их мясо.
Как ранее сообщал News.ru, Россельхознадзор запретил ввозить в Россию «турецкие» яблоки через Белоруссию, мотивировав это высокими рисками попадания на территорию РФ санкционных товаров под видом продукции, произведённой в Турции.