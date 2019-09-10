Жительница Узбекистана родила девочку с дефектом нижней конечности и решила убить её, выбросив из окна роддома. Чтобы снять с себя подозрения, она также сбросила с высоты чужую дочь, лежавшую в той же палате.

Малышек нашли живыми на заднем дворе больницы, однако врачам не удалось спасти их. Инцидент произошёл в Наманганской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны. В настоящий момент возбуждено уголовное дело в...