Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объёме 80 тысяч тонн. Её поставят через литовский порт Клайпеда.
Для новополоцкого НПЗ «Нафтан» закуплена партия норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеда 22 января, — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы концерна.
В апреле 2019 года NEWS.ru писал, что Белоруссия ищет альтернативу российской нефти. Поставки в республику планировали начать через страны Балтии или Украину.
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