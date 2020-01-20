https://static.news.ru/photo/bab210c8-3bbf-11ea-a8d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: belneftekhim.by

Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объёме 80 тысяч тонн. Её поставят через литовский порт Клайпеда.

Для новополоцкого НПЗ «Нафтан» закуплена партия норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеда 22 января, — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы концерна.

В апреле 2019 года NEWS.ru писал, что Белоруссия ищет альтернативу российской нефти. Поставки в республику планировали начать через страны Балтии или Украину.