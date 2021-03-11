Белоруссия выслала ещё двух польских дипломатов

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Белоруссия высылает руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Польской стороне вручена нота с предложением работникам дипмиссии покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.

Ранее Минск предписал консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны. Формальным поводом стало его присутствие на неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат». Так называют участников антисоветских и антикоммунистических подпольных польских организаций, которые существовали на поздних этапах Второй мировой войны, а также после её завершения.

В ответ на такие «враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии» Варшава в качестве ответной меры выслала белорусского дипломата.

После этого 11 марта в белорусский МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский, передаёт РИА Новости. В ведомстве действия Варшавы назвали «чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси». После чего, сославшись на статьи 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях, заявили «о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно».

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Елена Панина заявила , что поступок польского консула Тимофеюка является «дном». Она пояснила, что чиновники из Польши своим посещением акций, прославляющих «геноцид белорусов по этническому признаку», уже перегнали коллег с Украины, героизирующих местных карателей.