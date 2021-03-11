Белоруссия выслала ещё двух польских дипломатов

Белоруссия высылает руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
Польской стороне вручена нота с предложением работникам дипмиссии покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.
Ранее Минск предписал консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны. Формальным поводом стало его присутствие на неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат». Так называют участников антисоветских и антикоммунистических подпольных польских организаций, которые существовали на поздних этапах Второй мировой войны, а также после её завершения.
В ответ на такие «враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии» Варшава в качестве ответной меры выслала белорусского дипломата.
После этого 11 марта в белорусский МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский,
Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Елена Панина