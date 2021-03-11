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Белоруссия выслала ещё двух польских дипломатов

19:58, 11 марта 2021

Белоруссия высылает руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Польской стороне вручена нота с предложением работникам дипмиссии покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.

Ранее Минск предписал консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны. Формальным поводом стало его присутствие на неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат». Так называют участников антисоветских и антикоммунистических подпольных польских организаций, которые существовали на поздних этапах Второй мировой войны, а также после её завершения.

В ответ на такие «враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии» Варшава в качестве ответной меры выслала белорусского дипломата.

После этого 11 марта в белорусский МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский, передаёт РИА Новости. В ведомстве действия Варшавы назвали «чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси». После чего, сославшись на статьи 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях, заявили «о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно».

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Елена Панина заявила, что поступок польского консула Тимофеюка является «дном». Она пояснила, что чиновники из Польши своим посещением акций, прославляющих «геноцид белорусов по этническому признаку», уже перегнали коллег с Украины, героизирующих местных карателей.

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