Белоруссия высылает польского консула из-за участия в сомнительной акции

https://static.news.ru/photo/9691b0ca-80f8-11eb-99f2-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/belarusmfa

Белоруссия высылает консула генерального консульства Республики Польша в Бресте из-за участия в неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат».

9 марта 2021 года в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодёжных организаций, — цитирует ТАСС заявление белорусского МИД.

В ведомстве добавили, что польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях.

Польской стороне была вручена нота, в которой консулу генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Ранее посол Польши Бартош Цихоцки вызвал гнев украинских националистов. Они призвали его покинуть страну после слов о лидере националистов Степане Бандере. Польский дипломат поддержал израильского коллегу, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. Он также назвал лидера украинских националистов идеологом ненависти и преступлений и заявил, что его сторонники должны покрыться бесчестьем.

Это вызвало поток ненависти со стороны националистов. «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину», «От Бандеры руки прочь», «Вы не дипломат» — в таких выражениях отвечали послу, писал NEWS.ru.