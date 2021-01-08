Польский посол разозлил украинцев, назвав Бандеру преступником

https://static.news.ru/photo/5d32bb34-5287-11eb-b007-fa163e074e61_660.jpg Бартош Цихоцки Фото: B_Cichocki/twitter.com

Посол Польши Бартош Цихоцки вызвал гнев украинских националистов. Они призвали его покинуть страну после слов о лидере националистов Степане Бандере.

Польский дипломат поддержал израильского коллегу, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. Он также назвал лидера украинских националистов идеологом ненависти и преступлений и заявил, что его сторонники должны покрыться бесчестьем.

Это вызвало поток ненависти со стороны националистов. «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину», «От Бандеры руки прочь», «Вы не дипломат» — в таких выражениях отвечали послу, сообщает РИА Новости.

Ранее радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина». Они прошли по Аллее Славы, а затем собрались у её выхода. Требование властей соблюдать карантинные меры и не группироваться компаниями более двух человек они проигнорировали.

Год назад 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов, которая запрещена в России, Степана Бандеры. В шествии приняли участие около 1500 человек, писал NEWS.ru.