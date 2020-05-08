Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев

Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН – УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».
Они прошли по аллее Славы, а затем собрались у её выхода,
Празднование Дня Победы проходит в Одессе без официальных мероприятий из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на карантин, возложит цветы на алее и к Памятнику неизвестному матросу пришли многие горожане. Почтили память павших во Второй мировой войне и чиновники городской администрации во главе с мэром Геннадием Трухановым.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал не делать из войны культ и хранить Победу в сердцах. По его словам, память всех народов антигитлеровской коалиции следует чтить без лишнего пафоса.
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