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Группа злоумышленников сожгла по меньшей мере 220 автомобилей в Страсбурге в ночь на 1 января.

По словам заместителя мэра города Робера Эрмана, подобной ситуации не наблюдалось уже много лет. Автомобили горели на парковках, возле жилых домов, прямо посреди улиц. Пожарные, выезжавшие на места возгораний, дважды...