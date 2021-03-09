В Госдуме действия консула Польши в Белоруссии назвали «дном»

https://static.news.ru/photo/1184ece6-811e-11eb-8f85-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Действия генерального консула Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, который 28 февраля принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном Дню проклятых солдат, являются «дном». Об этом заявила депутат Госдумы Елена Панина.

Она пояснила, что чиновники из Польши, своим посещением акций, прославляющих «геноцид белорусов по этническому признаку», уже перегнали коллег с Украины, героизирующих местных карателей. Панина считает, что представить себе подобное поведение среди дипломатов любой другой страны очень трудно, сообщает РИА Новости.

Также депутат указала, что в Польше белорусов воспринимают как «людей третьего сорта». Именно «глубочайшее презрение» правящих кругов Польши к восточным соседям стоит за риторикой Варшавы о необходимости защищать суверенитет Минска от мифического «поглощения» Россией и другими патетическими высказываниями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия высылает консула генерального консульства Республики Польша в Бресте из-за участия в неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат». Об этом рассказали в белорусском МИД. В ведомстве добавили, что Тимофеюк грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях.