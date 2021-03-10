Польша выслала сотрудника посольства Белоруссии

https://static.news.ru/photo/395c3008-81cd-11eb-9ce9-96000091f725_660.jpg Марчин Пшидач Фото: Marcin Przydacz/twitter.com

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач объявил о высылке из страны белорусского дипломата. Решение польских властей стало ответом на аналогичные действия Минска.

МИД Белоруссии ранее обязал главу генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть страну из-за участия дипломата в неформальном мероприятии, посвящённом Дню «проклятых солдат».

В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве, — сообщил Пшидач в Twitter.

«Проклятыми солдатами» называют участников антикоммунистических подпольных организаций в Польше на заключительном этапе Второй мировой войны.

Ранее депутат Госдумы Елена Панина заявила, что поступок польского консул Тимофеюка является «дном», передавал NEWS.ru. Она пояснила, что чиновники из Польши, своим посещением акций, прославляющих «геноцид белорусов по этническому признаку», уже перегнали коллег с Украины, героизирующих местных карателей. Панина считает, что представить себе подобное поведение среди дипломатов любой другой страны очень трудно.