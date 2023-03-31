«Бегал как собачонка»: Лукашенко о попытках остановить конфликт на Украине Лукашенко: конфликт на Украине не прекратится без «отмашки заокеанского хозяина»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания народу и Национальному собранию заявил, что «бегал как собачонка» между лидерами России и Украины в попытках остановить конфликт. По его словам, когда он понял, что ничего не получается, было принято решение увести белорусские войска с приграничной территории. Также Лукашенко назвал условие, без которого конфликт на Украине не закончится. Для завершения происходящего, подчеркнул политик, необходима «отмашка заокеанского хозяина».

Я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные месседжи. Мне было очень важно остановить эту войну, — сказал политик.

Также Лукашенко назвал глупостью заявления украинской стороны, которая утверждает, что победит Россию. По его мнению, невозможно взять верх над ядерной державой.

Ранее белорусский президент сообщил, что чума нацизма вновь подобралась к границам Белоруссии. По его словам, единственный выход для граждан страны — оказывать активное сопротивление наемникам, предателям и преступникам, оказавшимся одурманенными этой чумой.