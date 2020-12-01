Баку выступил за принцип «всех на всех» при обмене пленными

https://static.news.ru/photo/d6982764-33df-11eb-9255-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Азербайджан привержен процессу взаимного обмена пленными по принципу «всех на всех». Об этом сообщила Государственная комиссия республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

По данным Госкомиссии, азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию о военнопленных армянах Международному комитету Красного Креста (МККК) и командованию миротворческих сил РФ, а также создавала все условия для посещения их представителями МККК и организовывала телефонную связь некоторых пленных со своими родными.

При этом в армянских социальных сетях распространяется ложная информация о том, что с армянскими пленными обращаются бесчеловечно.

Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присущи азербайджанскому народу и армии, — говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана во время обращения к нации, приуроченного к переходу под контроль Баку Лачинского района в Карабахе, рассказал, что в Нагорном Карабахе между Баку и Ереваном продолжается процесс обмена телами погибших и пленными.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.