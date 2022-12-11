Баку направил России ноту из-за запрета доступа к месторождениям в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД Азербайджана направил Москве ноту в связи с невозможностью представителей республики посетить месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе. Баку потребовал обеспечить доступ к указанным месторождениям, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена)

В МИД пояснили, что представители Азербайджана попытались посетить указанные территории, где поданным Баку ведется незаконная эксплуатация полезных ископаемых, но их поездке помешала заранее спланированная акция местных жителей. При этом российские миротворцы не предприняли никаких действий.

В связи с этой ситуацией МИД направил российской стороне ноту. В соответствии с достигнутым соглашением призываем обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям, — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили возможность привлечения российских миротворцев к охране экологии в Карабахе. Стороны условились провести мониторинг, инвентаризацию имущества и экологических исследований на месторождениях, где осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых.