В Азербайджане заявили, что не хотят новой войны с Арменией Глава СГБ Азербайджана заявил о нежелании Баку воевать с Арменией

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Али Нагиев

Глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев обратился к армянам и призвал их к совместному проживанию с народом Азербайджана, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что армяне долгое время жили в Азербайджане, в том числе в Карабахе, в комфортных условиях и имели авторитет в местном обществе. В ходе своего выступления на конференции «Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести» он также отметил, что страна не заинтересована в военных действиях против Армении.

Мы призываем армянское население к совместному проживанию. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас волнует скорейшее восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки в свои дома 750 тысяч жителей, ставших переселенцами на своей родине, — заявил он.

Советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев ранее высказался о возможных сроках заключения мирного договора с Арменией. По его мнению, это может произойти до конца 2023 года. При этом Гаджиев подчеркнул, что азербайджанская сторона намерена улаживать разногласия с Арменией исключительно в мирном ключе. В Баку призвали Ереван зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, подписав договор.