Гаджиев назвал ожидаемые сроки заключения мирного договора с Арменией Гаджиев допустил подписание мирного договора с Арменией до конца 2023 года

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что Баку рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 года. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что азербайджанская сторона намерена улаживать разногласия с Ереваном исключительно в мирном ключе.

Мы надеемся на подписание мирного договора до конца этого года и призываем армянское политическое руководство сделать главный шаг: официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики,— сказал Гаджиев.

Он особо отметил, что права и безопасность граждан Азербайджана армянского этнического происхождения в Карабахе будут обеспечены Конституцией Азербайджана. По словам Гаджиева, важно, чтобы Ереван отказался от политики финансирования сепаратизма.

Советник президента указал на посредническую роль России в обеспечении подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, «положившего конец широкомасштабным боевым действиям». Он также отметил уникальность переговорных треков с ЕС и США.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона готова продолжить диалог с Арменией и Азербайджаном. Он добавил, что ведомство сообщит, когда будут согласованы даты по новым мероприятиям.