Азербайджан вернул Армении 17 военнопленных Минобороны Армении сообщило о передаче Азербайджаном 17 военнопленных

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Азербайджан вернул Армении 17 военнопленных, сообщается на сайте армянского оборонного ведомства. Отмечается, что передача пленных осуществилась при посредничестве США. Ранее в азербайджанских СМИ появились сообщения о готовности Баку вернуть Еревану 17 военных, попавших в плен в сентябре.

4 октября азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороне 17 армянских военнопленных, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter заявил, что высоко ценит усилия США в возвращении военнопленных. Он выразил надежду, что вместе с международными добьется установления мира в регионе.

Министерство обороны Азербайджана пока не комментировало ситуацию с возвращением военнопленных в Армению. Ранее с призывом освободить армянских военных выступил МИД Франции.

1 октября в Сети появилось видео, якобы снятое в Армении. На кадрах изображены, предположительно, азербайджанские военные, которые расстреливают армянских солдат, попавших в плен. В МИД Армении отреагировали на публикацию видеороликов, заявив о том, что видеозапись «стала свидетельством вопиющих военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана».

МИД Азербайджана ответил на обвинения армянского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. Баку осудил попытки Армении «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью сокрытия своей ответственности за совершенные преступления.