Во Франции призвали Азербайджан освободить всех армянских пленных

Фото: president.am

МИД Франции выступил с заявлением, в котором призвал Азербайджан освободить всех армянских военнопленных, передает РИА Новости. По словам представителя ведомства, Париж шокирован видеозаписью казни армянских пленных, в которой обвиняет военнослужащих ВС Азербайджана.

Франция призывает к освобождению всех удерживаемых армянских заключенных, — сказал представитель МИД.

Он добавил, что Франция принимает к сведению заявление Азербайджана о расследовании обстоятельств убийства военных и призывает привлечь виновных к ответственности.

1 октября в Сети появилось видео, якобы снятое в Армении. На кадрах изображены, предположительно, азербайджанские военные, которые расстреливают армянских солдат, попавших в плен. В МИД Армении отреагировали на публикацию видеороликов, заявив о том, что видеозапись «стала свидетельством вопиющих военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана».

МИД Азербайджана ответил на обвинения армянского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. Баку осудил попытки Армении «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью сокрытия своей ответственности за совершенные преступления.