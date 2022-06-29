Азербайджан сообщил об интенсивном обстреле позиций ВС армянскими военными Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций ВС республики армянскими военными

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

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Минобороны Азербайджана сообщило на своем сайте об интенсивном обстреле позиций вооруженных сил республики подразделениями армянских вооуженных сил, возложив ответственность за обострение ситуации на руководство Армении. Впоследствии Минобороны Армении опровергло данную информацию.

В ночь на 29 июня подразделения армянских вооруженных сил <...> подвергли интенсивному обстрелу <...> позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района, — говорится в сообщении азербайджанской стороны.

В ответ на это Министерство обороны Армении сообщило, что данные азербайджанских коллег не соответствуют действительности, назвав ситуацию на армяно-азербайджанской границе относительно стабильной. По данным министерства, ситуация находится под полным контролем вооруженных сил Армении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку призывает международное сообщество, включая Совет Европы, оказать воздействие на Ереван. По его словам, необходимо, чтобы власти Армении отказались от реваншистских настроений по отношению к Азербайджану. Он выразил надежду, что международные акторы воздержатся от любых действий, которые могут подорвать позитивный, но хрупкий процесс построения мира в регионе.