Баку призвал мир оказать воздействие на Ереван

https://static.news.ru/photo/42f19834-ba43-11eb-aad2-96000091f725_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Баку призывает международное сообщество, включая Совет Европы, оказать воздействие на Ереван, чтобы Армения отказалась от реваншистских настроений по отношению к Азербайджану, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, передаёт «Интерфакс».

Международное сообщество, в том числе Совет Европы, должно продолжать убеждать Армению отказаться от реваншизма и ненависти к Азербайджану и использовать эту уникальную возможность для прочного мира, регионального сотрудничества и развития. Мы также ожидаем, что международные акторы воздержатся от любых действий, которые могут подорвать позитивный, но хрупкий процесс построения мира и примирения в нашем регионе, — сказал Байрамов в пятницу, выступая на 131-м заседании комитета министров Совета Европы.

Министр также заявил о вере Баку в возможности мирного сосуществования Азербайджана и Армении, подчеркнул готовность республики работать с международным сообществом, в том числе с Советом Европы, в этом направлении.

Вместе с тем Байрамов обвинил Армению в нарушении пунктов трёхстороннего заявления по Карабаху, в том числе в отказе Еревана передать карты минных полей.

К сожалению, мы всё ещё наблюдаем нарушение Арменией своих обязательств по заявлению от 10 ноября 2020 года и международного гуманитарного права в целом. Например, особую тревогу вызывает отказ Армении передать карты мин, расположенных на освобождённых территориях Азербайджана. Печально, что с ноября прошлого года более 120 граждан Азербайджана были убиты и ранены в результате подрыва мин, — сказал министр.

При этом, по его словам, Армения всё ещё не обнародовала данные по около 4 тысячам азербайджанцев, пропавших без вести в ходе первой карабахской войны.

Ранее Байрамов заявил о создании реальной возможности для нормализации отношений между Баку и Ереваном. Заявление дипломата прозвучало 19 мая во время встречи с делегацией Caspian Policy Center, независимого аналитического центра в США.