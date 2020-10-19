Азербайджан: армянские ракеты упали рядом с нефтепроводом Баку-Новороссийск

Генпрокуратура Азербайджагна заявила, что ракеты, выпущенные армянской армией, упали в 250 метрах от нефтепровода Баку-Новороссийск.
В сообщении ведомства в Facebook
Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб, - отмечает Генпрокуратура.
Ведомство проводит по факту атаки необходимые следственные действия, после проверки возможно принятие процессуального решения.
Нефтепровод Баку-Новороссийск имеет протяжённость 1,33 тысячи километров, 231 километр проходят по азербайджанской территории.
Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе, передавал NEWS.ru. Как уточнили в военном ведомстве, атакам подверглись Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.