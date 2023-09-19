Армения призвала США вмешаться в ситуацию с Карабахом Посол Армении по особым поручениям призвал США вмешаться в ситуацию в Карабахе

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Эдмон Марукян

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян призвал в Twitter (Х) власти США вмешаться в ситуацию в Карабахе. По его мнению, Вашингтон должен решить, какие меры необходимо принять для ее урегулирования.

Теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушке и голодающих людей, — написал дипломат.

Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. В ведомстве пояснили, что их целью является восстановление конституционного строя. В министерстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам.

МИД Армении обвинил Азербайджан в широкомасштабной военной агрессии в Карабахе. В ведомстве призвали Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий в регионе. Там уверены, что Азербайджан намерен «довести до логического конца свою политику этнических чисток».