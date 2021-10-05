Алиев выступил за нормализацию отношений между Турцией и Арменией

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Журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко заключили под стражу, пока ему не предъявлено обвинение. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на адвоката журналиста. Она также отметила, что ведущий следствие орган не должен уведомлять ни адвоката, ни задержанного о том, что принято решение о применении меры пресечения.

Судя по тому, что он не вышел из ИВС, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — пояснила адвокат. Она пока не в курсе, когда Можейко предъявят...