Алиев выступил за нормализацию отношений между Турцией и Арменией
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:38, 05 октября 2021
Ильхам Алиев Фото: president.az
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствует сигналы и заявления, направленные на нормализацию отношений между Турцией и Арменией. По его мнению, подобное сотрудничество необходимо для Закавказья. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.
Мы открыто заявили, что поддерживаем это. Мы считаем, что это очень нужно для региона, — сказал азербайджанский лидер на встрече с общественностью Джабраилского района.
Также Алиев отметил необходимость устранения любых возможных рисков войны в регионе.
Ранее Алиев назвал формат Турция — Россия — Азербайджан — Армения достаточным для устранения рисков новых войн в регионе. Он добавил, что другие страны могут присоединяться к нему. Президент Азербайджана добавил, что определены реальные практические рамки сотрудничества в регионе. Так, турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в регионе. Алиев подчеркнул, что Баку находится в постоянном контакте как с Анкарой, так и с Москвой.