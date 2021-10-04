Алиев назвал факторы, которые определяют стабильность в Закавказье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточным для устранения рисков новый войны в регионе. Он добавил, что другие страны могут присоединяться к нему, сообщает «Интерфакс».

Для нас достаточен такой формат: Турция-Россия-Азербайджан-Армения. Кто хочет, тот может присоединиться к нему, кто не хочет – пусть сам знает. В любом случае, ни одна инициатива в регионе сегодня не может быть реализована без согласия Азербайджана. Это должен знать каждый, — цитирует его агентство.

Алиев добавил, что определены реальные практические рамки сотрудничества в регионе. Так, турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в регионе. Армяно-азербайджанские отношения обсуждались во время недавней встречи президентов Турции и России. Баку находится в постоянном контакте, как с Анкарой, так и с Москвой.

Я, как президент, всегда на связи, — резюмировал Алиев.

7 июля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встречались в Москве. В ходе переговоров армянский политик оценил ситуацию в Карабахе. Он подчеркнул, что после ввода российских миротворцев она является стабильной, а очаги нестабильности возникают время от времени. Пашинян выразил сожаление, что вопросы безопасности приходится обсуждать время от времени. Он добавил, что «сверку часов» можно произвести по обстановке и в регионе в целом.