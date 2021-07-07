Пашинян на встрече с Путиным оценил ситуацию в Карабахе

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян высказался о ситуации в Карабахе на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Азербайджан.

Армянский политик подчеркнул, что ситуация в Карабахе после введения российских миротворцев является стабильной, но очаги нестабильности возникают время от времени.

Ситуация на границе с Азербайджаном — очаг постоянного беспокойства в течение двух месяцев, — добавил Пашинян.

Политик выразил сожаление, что в ходе встреч с Путиным приходится обсуждать вопросы безопасности. Он добавил, что «сверку часов» можно произвести по обстановке в регионе в целом.

На переговорах российский лидер Владимир Путин лично поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах. Он подчеркнул, что у политика есть доверие народа, а результаты выборов важны для всех, прежде всего для армянского народа.

Я рад возможности встретиться с вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес, ну и, конечно, хочу ещё раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов, — заявил президент России.