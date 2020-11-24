Алиев создал координационный штаб для перешедших под контроль Баку районов

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Координационного штаба для решения всех вопросов на перешедших под контроль Баку территориях Нагорного Карабаха.

Руководить штабом будет глава администрации азербайджанского президента Самир Нуриев. Также в состав штаба вошли помощники президента и первого вице-президента, глава Генпрокуратуры и многие члены кабмин, сообщает ТАСС.

При штабе будет создан межведомственный центр, который возьмет на себя функции внешних коммуникаций и секретарские обязанности.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный комитет Красного Креста планирует увеличить финансирование проектов в Нагорном Карабахе в четыре раза, а также направить в регион дополнительно 400-500 сотрудников и волонтёров.