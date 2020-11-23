Красный Крест увеличит своё присутствие в Карабахе в четыре раза

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Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что организация планирует увеличить финансирование проектов в Нагорном Карабахе в четыре раза, а также направит в регион больше специалистов.

Мы поняли по мере разгорания конфликта, что нам нужно делать больше. Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 млн швейцарских франков ($11 млн), то на следующий год он составит 45 млн франков ($49,4 млн). То есть мы в четыре раза увеличим своё присутствие, — заявил Маурер РБК.

Он добавил, что организации не хватало людей в Нагорном Карабахе, в связи с чем в регион будут направлены около 400-500 сотрудников и волонтёров Красного Креста. По его словам, МККК уже начал процесс расширения миссии в Карабахе.

Маурер добавил, что в данный момент офисы МККК работают в Баку и Ереване, специалисты Красного Креста планируют вернуться в населённые пункты Нагорного Карабаха, в частности в Степанакерт, где, вероятно, также будут открыты один или два офиса.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Как сообщал NEWS.ru, один из российских миротворцев получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе возле Мадагиза. Пострадавший российский миротворец был доставлен в госпиталь в Баку. Угрозы его жизни нет.