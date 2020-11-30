Алиев сообщил о переходе Лачинского района под контроль Баку

https://static.news.ru/photo/c3b74332-33ad-11eb-9de6-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Лачинский район, прилегающий к Нагорному Карабаху, перешёл под контроль Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Дорогие соотечественники, с большой радостью сообщаю, что Лачинский район освобождён от оккупации. Сердечно поздравляю с этим азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района — историческое событие. Мы заставили врага вернуть его нам без единого выстрела, — сказал Алиев в обращении к нации.

Президент напомнил, что это не единственный район, возвращённый под контроль Азербайджана. Он подчеркнул, что одной из важнейших задач является возвращение беженцев в этот и другие освобождённые от оккупации районы.

Кроме того, Алиев констатировал, что населённые пункты разгромлены, разрушены инфраструктура, жилые и административные здания. Он пообещал восстановить территории и сделать всё, чтобы граждане смогли жить нормальной жизнью.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лачинском районе военные подняли флаг Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии вошли на его территорию согласно трёхстороннему заявлению, подписанному президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. В соответствии с документом, ВС Армении должны были быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращён Азербайджану до 1 декабря.

Владимир Путин, Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.