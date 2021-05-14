Алиев осудил обращение Армении в ОДКБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил обращение армянской стороны в Организацию Договора о коллективной безопасности. Политик назвал этот шаг необоснованной попыткой интернационализации вопроса об уточнении границ. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам исполняющего обязанности главы страны Никола Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.
Пашинян поручил Совбезу страны, главам МИД и Минобороны провести консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской области.
Алиев заявил, что Армения демонстрирует неадекватную реакцию на процесс уточнения границ. Он высказал это мнение в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Обращение Армении в связи с этим в Организацию Договора о коллективной безопасности — это не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и это абсолютно необоснованно, никаких столкновений на границе не произошло, ситуация стабильная, переговоры продолжаются, — подчеркнул Алиев.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл разговор с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Он сообщил, что руководство Госпогранслужбы было незамедлительно командировано на место инцидента, где были проведены переговоры с армянскими пограничниками.
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