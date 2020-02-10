Турецко-немецкая актриса и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли планирует вернуться на телевидение. Она намерена посетить Стамбул для переговоров с продюсерами.
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Артистка пообещала, что обязательно снимется в новом турецком сериале, который станет её первым проектом за три года.
Как писал NEWS.ru, турецкий актёр Аднан Коч, известный по роли Бехрама-паши в «Великолепном веке», приговорён к тюремному сроку. Он осуждён по ряду обвинений, среди которых оказание вооружённого сопротивления полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия.
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