https://static.news.ru/photo/c4296104-4bfc-11ea-b424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецко-немецкая актриса и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли планирует вернуться на телевидение. Она намерена посетить Стамбул для переговоров с продюсерами.

Как передаёт издание RuTurkey, с осени 2019 года Узерли изучала сценарии ролей в нескольких проектах. В каких именно шоу она может принять участие, не сообщается.

Артистка пообещала, что обязательно снимется в новом турецком сериале, который станет её первым проектом за три года.

Как писал NEWS.ru, турецкий актёр Аднан Коч, известный по роли Бехрама-паши в «Великолепном веке», приговорён к тюремному сроку. Он осуждён по ряду обвинений, среди которых оказание вооружённого сопротивления полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия.