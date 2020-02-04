https://static.news.ru/photo/8507ad00-4765-11ea-9605-fa163e074e61_660.jpg Фото: adnankoc/instagram.com

Турецкий актёр Аднан Коч, известный по роли Бехрама-паши в историческом сериале «Великолепный век», приговорён к тюремному сроку.

Коч осуждён по ряду обвинений, среди которых оказание вооружённого сопротивления полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия, сообщает Cumhuriyet.

Полиция задержала артиста и пятерых других подозреваемых в марте 2018 года во время проведения антинаркотической операции.

Преступники оказали вооружённое сопротивление, попытались избавиться от улик и намеревались захватить сотрудников правоохранительных органов, ранив шестерых полицейских.

Коч и его брат Ахмет получили по 16 лет и 8 месяцев тюремного срока, остальных осудили на сроки от 4 лет, 9 месяцев и 15 дней до 17 лет и 6 месяцев.

Как писал NEWS.ru, 39-летняя Нур Феттахоглу, которая сыграла роль наложницы султана Сулеймана — Махидевран в «Великолепном веке», опубликовала в Instagram трогательное семейное фото и призналась в чувствах к своему избраннику.