«Веном 2» поставил рекорды проката в России и США

Фантастический комедийный боевик «Веном 2» установил рекорд в российском прокате. По данным сервиса ЕАИС, с момента премьеры 30 сентября касса фильма составила 1 млрд рублей. Это лучший старт среди всех картин с начала пандемии. Лента также поставила рекорд по сборам в США, передаёт Deadline.

Сиквел «Венома» в России собрал вдвое больше, чем фильм «Дюна» Дэни Вильнёва. Лента заработала всего 475 млн рублей за первые выходные.

В Штатах за первые выходные проката фильм «Веном 2» собрал $90,1 млн — это больше, чем у другой супергеройской ленты «Чёрная Вдова», которой принадлежал прошлый рекорд.

Примечательно, что сборы сиквела превысили и цифры оригинала. Так, стартовая касса первой части «Венома» была равна $80,2 млн.

Кинокомикс про супергероя «Веном 2» вышел в российский прокат 30 сентября. Это продолжение киноистории журналиста Эдди Брока. В первой части ленты в тело Эдди вселился инопланетянин, превратив обычного парня в спасающего мир супергероя. NEWS.ru ранее рассказал, о чём новый кинокомикс «Веном 2» и как фильмы про супергероев, побеждающих зло, могут помочь снизить напряжение в обществе.

Помимо этого, NEWS.ru опубликовал фотоотчёт с премьеры «Веном 2» в России. На ней присутствовали актёр Александр Петров, телеведущая Алёна Водонаева, певица Анна Калашникова и другие звёзды отечественного кино и шоу-бизнеса.