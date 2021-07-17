Водонаева раскрыла своё настоящее имя

Телеведущая Алёна Водонаева, хвастаясь в Instagram красным дипломом МГУ, случайно раскрыла своё настоящее имя.

Как оказалось , Алёна по документам значится как Елена. На несовпадение обратили внимание подписчики теледивы. По словам девушки, когда родители оформляли свидетельство о рождении в ЗАГСе, «вредная тётка» не разрешила им вписать имя Алёна и записала её Еленой. Однако Водонаеву всё равно всю жизнь называли Алёной.

Кто такая Елена — я до сих пор не знаю. Просто имя в документах, — написала Водонаева в сторис соцсети.

Она также отметила, что менять документы только из-за одной буквы ей лень.

Как стало известно, Алёна Водонаева окончила обучение на факультете журналистики МГУ. Девушка продемонстрировала свои оценки. По её словам, она получила единственную четвёрку, которую пересдала на пятёрку, чтобы было красиво.

Ранее сообщалось, что Водонаева привела в недоумение подписчиков, заявив о влечении к женщинам. Ведущая сама призналась в этом в Instagram, отвечая на вопрос одного из своих поклонников.