Козловского, Петрова и Безрукова лишили статуса главных актёров России

1 сентября на острове Лидо стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль, на котором Россию представляют три фильма: «Капитан Волконогов бежал», «Мама, я дома» и «Обходные пути». В двух из них играет актёр, которого критики называют лучшим в нашей стране на сегодняшний день. Это не Данила Козловский, не Александр Петров и не Сергей Безруков.

Кроме российских социальных драм, зрители увидят снятые в разные странах мира блокбастеры, жизненные трагедии и артхаус. Самые интересные фильмы Венецианского кинофестиваля и имя главного российского актёра в 2021 году — в материале NEWS.ru.

Кого назвали главным российским актёром в 2021 году

В основной конкурс фестиваля в Венеции попал мрачный фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова с Юрой Борисовым в главной роли. Сюжет повествует об истории Фёдора Волконогова, который превратился из силовика в преступника и вынужден скрываться от бывших коллег. Кинокритики связывают свои ожидания именно с этой лентой, поскольку она может стать некой «социальной притчей».

«Капитан Волконогов бежал» yura.borisov/instagram.com

Кроме того, большой интерес представляет фильм «Обходные пути» из Недели критики (Каннский кинофестиваль. — NEWS.ru). Он представлен не в конкурсной, а в экспериментальной, немного маргинальной программе. И снят в традициях московской школы нового кино — медленно, со статичными сценами, что называется — наблюдательное, — отмечает в беседе с NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий.

Эксперт также оценил фильм Владимира Битокова «Мама, я дома», сравнив режиссёра с другими выпускниками знаменитой кавказской мастерской Александра Сокурова Кантемиром Балаговым и Кирой Коваленко, фильм которой побывал в Каннах.

Корецкий предполагает, что Битоков, стартовавший позже Балагова и Коваленко, снял типичное современное российское кино, возможно, не несущее отпечаток авторского стиля. При этом фильм также рассказывает о Кавказе, хотя события могли происходить где угодно.

События «Мама, я дома» разворачиваются в Нальчике — кабардино-балкарской столице, где родился Битоков. В главных ролях — Ксения Раппопорт и тот же Юра Борисов из «Капитана Волконогова», которого Корецкий в беседе с NEWS.ru назвал «главным российским актёром». Его успех в текущем киногоду был отмечен как в Каннах, так и в Венеции.

Это обычная история со звёздами в России. У нас нет такого института звёзд, пула актёров, которые считаются звёздами первой величины. За ним был бы пул актёров, которые считаются звёздами второй величины. Но у нас есть только один главный актёр и одна главная актриса. Так устроена наша индустрия. Сначала главным был Данила Козловский, потом Александр Петров, до них — Сергей Безруков. Имя актёра всплывает, его начинают везде снимать. Все они разные, все эти звёзды обладают уникальной индивидуальностью, — объяснил Корецкий популярность Борисова.

Провал Альмодовара и самые ожидаемые хиты

Находящийся на Венецианском кинофестивале кинокритик Егор Беликов в беседе с NEWS.ru рассказал, что успел посмотреть несколько картин, в том числе российские «Обходные пути». Ленту эксперт назвал русской версией фильмов Цая Минляна, где ничего не происходит: зритель долго наблюдает за тем, как выглядит российское естество, что, по мнению Беликова, «любопытно само по себе».

Критик также успел ознакомиться с картиной Педро Альмодовара, которая открывала фестиваль.

«Параллельные матери» — один из слабейших фильмов Педро Альмодовара, к сожалению. Если последние два фильма давали надежду на то, что он отказался от этой своей вечной телемыльной стилистики, то в этот раз мне показалось, что он снова к ней вернулся. Если вкратце, весь сюжет фильма можно описать фразой «их поменяли в роддоме». Мне кажется, что хорошие фильмы и сериалы с таким предисловием, с такой фабулой не родятся, — считает Беликов.

При этом эксперт отметил ожидаемые гостями фестиваля фильмы «Холодный расчёт» от Пола Шредера и любопытную для российского зрителя картину Валентина Васяновича «Отражение» о войне в Донбассе.

Автобиографичная трагедия Соррентино

Внеконкурсную программу в 2021 году эксперты считают интереснее конкурсной. В ней в том числе представлены «Дюна» и «Прошлой ночью в Сохо». Очевидным хитом фестиваля, в том числе для российского зрителя, станет фильм «Спенсер» о принцессе Диане. При этом критики выделяют и слабые ленты, попавшие на Лидо.

Каждый год полно таких итальянских картин, особенно в конкурсе. В этом году пять итальянских фильмов. Я думаю, любопытным будет фильм Паоло Соррентино «Рука бога». Про остальные нет такой уверенности, особенно про Марио Мартоне, который, мне кажется, уже давно только по блату в конкурсе, — считает Беликов.

Критик поговорил с Соррентино о «Руке бога» и поделился с NEWS.ru подробностями беседы. Фильм, снятый на основе реальных событий из жизни режиссёра, повествует о том, как тот потерял родителей в 16-летнем возрасте в результате утечки газа на даче. Соррентино рассказал, что в картине мало вымысла и все факты реальны.

Ну Соррентино всегда довольно лениво, с оттяжечкой такой отвечает на вопросы. С другой стороны, в этот раз он хотя бы не стал изображать, что не знает английского языка, — шутит Беликов.

Корецкий отмечает, что в Венеции в этом году представлено много тёмных лошадок, в числе которых филиппинские и украинские фильмы, а также много итальянского кино, о котором мало что известно. По словам эксперта, на Лидо можно ожидать сюрпризов, как это случилось в Каннах, где главный приз в 2021 году неожиданно взяла картина «Титан» Джулии Дюкорно.

Почему российское кино стало лучше

Текущий год оказался урожайным не только для российского кинематографа, но и мирового. Эксперты связывают такой подъём с пандемией, которая внесла свои коррективы в планы кинодеятелей. Премьеры многих фильмов пришлось переносить с 2020 года на 2021-й, чтобы «побольше отхватить фестивальных почестей».

Кроме того, производство кинопродукции мог простимулировать расцвет стриминг-индустрии — сферы, качество фильмов и сериалов в которой из-за высокой конкуренции постоянно растёт.

С другой стороны, из-за коронавируса и прошлый год был плохой, и этот плохой, и следующий будет плохим для мирового продакшена, потому что многие проекты были отложены. И не то чтобы планка упала, просто было снято меньше фильмов. Средний уровень снизился, конкурировать стало проще. Понятно, что есть какая-то минимальная планка, вы с совсем плохим фильмом на фестиваль не попадёте. Хотя всякое бывает. Если вы француз, вы, конечно, попадёте с плохим фильмом в Канны, потому что Канны поддерживают французскую индустрию. Но если вы из России, то, конечно, нужно снять что-то серьёзное, или хотя бы репрезентативно, — считает Корецкий.

При этом эксперт добавил, что для продвижения картины в фестивальном мире желательно иметь международный продакшен. Если фильм снят Россией вместе с французами, как побывавшие в Каннах «Петровы в гриппе», ему будет легче попасть в конкурсную программу.

Что не так на Венецианском кинофестивале

Егор Беликов рассказал NEWS.ru об общей атмосфере на фестивале, отметив, что организаторы очевидно не справляются с большим потоком гостей. В связи с этим зрителям приходится подолгу ждать билеты, а гости часто «не влезают в залы». При этом с тестами на ковид ситуация обстоит лучше: проверки проходят каждые два дня, как и полагается.

Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency/Global Look Press