Петров, Водонаева, Калашникова пощекотали нервы на премьере «Венома 2»

Актёр Александр Петров, телеведущая Алёна Водонаева, певица Анна Калашникова и другие звёзды отечественного кино и шоу-бизнеса посетили российскую премьеру фильма «Веном 2». В прокате лента стартует 30 сентября. Это продолжение американского фильма 2018 года выпуска, основанного на комиксах издательства Marvel Comics об Эдди Броке — журналисте, в тело которого вселяется огромный, обладающий невероятной силой инопланетянин.

Первая часть кинокомикса в режиссуре Рубена Флейшера (известного по фильму «Добро пожаловать в Zомбилэнд») получила высокие оценки критиков и хороший прокатный рейтинг в США и других странах, в том числе в России. Но на момент старта съёмок продолжения Флейшер оказался занят другим проектом, поэтому пригласили другого режиссёра — Энди Сёркиса (он известен по циклу «Властелин колец»).

Любопытно, что сюжет «Венома 2» придумал исполнитель главной роли в обеих картинах актёр Том Харди. По сюжету Брок берёт интервью у серийного маньяка-убийцы... История о том, как супергерой спасает мир, побеждая зло, в кино стала избитым приёмом. Однако кинокомиксу это не мешает: он потрясающе снят, с эффектом присутствия внутри картинки, и щекочет нервы, в чём лично убедились российские знаменитости.